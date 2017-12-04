На Донбассе украинские военные отразили атаку российской ДРГ – противник бросил своих солдат

В зоне АТО на Светлодарской дуге украинские военные отразили атаку диверсионной группы российской армии.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В состав диверсантов входили военные российско-оккупационных войск из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса 8-й армии Южного военного округа РФ.

«Противник не прекращает ведение усиленной разведки на Светлодарском направлении, в том числе привлекает к выполнению задач ДРГ. Обнаруженную угрозу локализовали. В результате боевого столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого и спешно покинули место боя», - сообщили в штабе АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики 38 раз обстреливали ВСУ в зоне АТО.