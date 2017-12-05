На Донеччине осудили информаторку террористической организации «ДНР»

В Донецкой области осуждили информаторку террористов, которая передавала боевикам данные об украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что в январе 2015 года жительница Волновахского района начала активно сотрудничать с боевиками ДНР. Женщина собирала и передавала по телефону террористам детализированные данные о дислокации, численности, маршруты передвижения военнослужащих и военной техники ВСУ и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции вблизи Мариуполя и Волновахского района Донецкой области.

Так, в конце января 2015 женщину задержали сотрудники СБУ и по ходатайству прокуратуры арестовали, а ее действия квалифицировали как содействие деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

В сентябре 2016 Волновахский районный суд переквалифицировал действия женщины на более мягкую статью, с чем прокуратура Донецкой области не согласилась и подала апелляционную жалобу, которая была удовлетворена судом Донецкой области.

«Во время новых судебных слушаний приговорена в содеянном полностью созналась и раскаялась. Женщину признали виновной в сотрудничестве с террористами и приговорили к 5 годам 4 месяцам заключения», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что СБУ задержала шпионов, которые передавали террористам «ДНР» информацию об украинских военнослужащих.