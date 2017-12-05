В зоне АТО тяжело ранили военного из Коблево, награжденного орденом «Народный Герой»

В зоне АТО тяжело ранен 45-летний старшина Константин Шкапоед, боец из 34-го батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, обладатель негосударственной награды «Народный Герой Украины».

Об этом сообщают «Николаевские новости».

Константин Шкапоед – уроженец Коблево. До войны работал водителем, возил людей на «маршрутке» из своего села в Одессу. На фронт ушел добровольцем. На войне водитель стал пулеметчиком.

- Я себе сказал: поставлю точку в этой войне, тогда и домой можно будет. Я не хочу, чтобы такое, как я вижу здесь, было там, где живет моя семья, - говорит боец.

На днях вражеская пуля попала в голову Константина. В течение первых же часов после ранения его прооперировали опытные нейрохирурги, несущие службу в мобильном госпитале Покровска. В данный момент специалисты больницы имени Мечникова в Днепре, где находится боец, держат его в медикаментозном сне. Но, надеются, вскоре он придет в себя и пойдет на поправку. Доктора настроены оптимистически.

Напомним, что ранее на Донбассе украинские военные отразили атаку российской ДРГ.