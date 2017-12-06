Боевики снизили количество обстрелов позиций ВСУ – сутки прошли без потерь

За прошедшие сутки, 5 декабря, пророссийские боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

«Несмотря на то, что российско-террористические войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из запрещенных минометов, ситуация в зоне АТО остается контролируемой украинской армией», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с последними днями, боевики немного уменьшили интенсивность обстрелов.

На Луганском направлении из минометов различных калибров террористы вели огонь по оборонным укреплениям ВСУ у Луганского, Зайцево и Новолуганского. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали защитников Крымского и Новотошковского.

На Донецком направлении из минометов и гранатометов на Приазовье боевики обстреливали защитников Водяного, а из стрелкового оружия - подступы к Старогнатовке. В пригороде Авдеевки боевики применяли минометы и гранатометы, а в районе Богдановки - вооружение БМП и гранатометы.

Напомним, в зоне АТО тяжело ранили военнослужащего из Коблево, награжденного орденом «Народный Герой».