На Сумщине СБУ задержала диверсанта при подготовке теракта на военном объекте

Сотрудники СБУ задержали завербованного спецслужбами РФ местного жителя, который готовил террористический акт на одном из военных объектов Сумщины.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Житель областного центра был завербован спецслужбами РФ и работал их информатором. В частности, он передавал кураторам данные о военных объектах и ​​правоохранительных структурах региона.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что в начале декабря злоумышленник получил из России новое задание. По замыслу кураторов он должен был совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных Сил Украины. Взрывное устройство эквивалентен почти двум килограммам тротила был передан через «закладку», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника при попытке заложить взрывчатку под военным объектом.

Решается вопрос о сообщение мужу о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 («Покушение на преступление») и ч. 2 ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Николаевщине СБУ задержала мужчину, который «под кайфом» решил «заминировать» воинскую часть.