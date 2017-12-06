Российские оккупанты обстреливают украинских военных фосфорными минами, - штаб АТО

Российские оккупанты на Донбассе не соблюдают ни Минских, ни международных соглашений и обстреляли фосфорными минами украинских военных возле Новоселовки.

Об этом сообщили пресс-центре штаба АТО.

- Из 18 мин, которые прилетели на нашу позицию, одна оказалась фосфорной. Даже через три дня она продолжала гореть. К счастью, террористы не попали в блиндаж и все остались живы-здоровы. Иначе была бы беда, фосфорную мину невозможно погасить, - рассказывает военнослужащий Юрий.

О том, что это была действительно фосфорная мина, свидетельствуют и результаты проверки контролирующими органами, которые обследовали обломки боеприпаса.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе украинские военные отразили атаку российской ДРГ.