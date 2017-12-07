Немецкие компании DHL, Adidas и Puma продолжают работать на территории оккупированного Крыма

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий зафиксировало факты деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas AG, Puma SE на территории Крымского полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Работа указанных иностранных компаний (DHL Express, Adidas AG, Puma SE) в Крыму противоречит политике непризнания, предусмотренной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262 от 27 марта 2014 года, и нарушает установленные Европейским союзом санкции против Российской Федерации», - сообщили в министерстве.

В сообщении приведены скриншоты с официальных сайтов немецких компаний, подтверждающих, что они работают в Крыму.

«Учитывая вышесказанное, министерство обратилось в соответствующие органы власти по необходимости принятия предусмотренных законодательством мер, направленных на защиту независимости, государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности и нерушимости государственной границы, национальных интересов Украины», - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Чехии предлагает снять санкции с России и финансово компенсировать Украине потерю Крыма.