За сутки в АТО боевики 27 раз нарушили режим перемирия - пострадавших среди украинских военных нет

За минувшие сутки, 6 декабря, российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим перемирия.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

На Луганском направлении днем ​​был зафиксирован единственный обстрел украинских позиций из 120-мм минометов в районе Новолуганского, а вечером боевики неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по украинским оборонным укреплениям у Луганского. Из гранатометов они обстреляли защитников Майского и Новоалександровки, а из легкого пехотного вооружения - защитников Лобачева и Станицы Луганской.

На Донецком направлении днем на Приазовье оккупанты из минометов различных типов и оружия меньших калибров неоднократно обстреливали ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю, в частности Водяное и Старогнатовку. По защитникам Широкино стрелял танк. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по позициям в районе Гнутово. Вечером эпицентр противостояния сместился в пригород Авдеевки - агрессор неоднократно обстреливал военных из всего имеющегося арсенала пехотного вооружения и минометов.

Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В более чем половине случаев украинские военные подавляли огневую активность противника.В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Ранее в штабе АТО заявили, что российские оккупанты обстреливают украинских военных фосфорными минами,.