На Луганщине в «серой зоне» подорвался пенсионер - мужчину госпитализировали

В среду, 6 декабря, в селе Екатериновка Луганской области в результате взрыва неизвестного устройства пострадал пенсионер.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Сообщается, что в так называемой «серой зоне», которая находится вдоль линии разграничения в селе Екатериновка Попаснянского района, на взрывном устройстве подорвался 69-летний местный житель. Мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в больницу.

«По предварительной информации пенсионер ухаживал за соседним домом, подойдя к которому, мужчина и подорвался на растяжке», – написала Погукай.

На данный момент правоохранители решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье «Террористический акт».

Напоминаем, что в Донеччине боевики обстреляли КПВВ «Майорское», где находились мирные жители.