В зоне АТО за сутки погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения

За прошедшие сутки, 7 декабря, пророссийские боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих, один погиб и еще один подорвался на растяжке и получил легкое ранение.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции.

«Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям ВСУ, применяя минометы различных калибров. Особенно активно противник нарушает перемирие с наступлением сумерек», – отметили в штабе.

На Луганском направлении днем из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь в районе Троицкого. В вечернее время из гранатометов различных типов обстреливали оборонительные укрепления сил АТО у Крымского, Лобачево, Валуйского и Новоалександровки, а из стрелкового оружия - возле с Луганского, Зайцево и Станицы Луганской.

На Донецком направлении «горячее» всего было возле Авдеевки. Здесь боевики неоднократно открывали огонь из 82-мм минометов и всего спектра легкого пехотного вооружения. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливали военнослужащих в районе шахты Бутовка, Марьинки и Широкино.

Кроме того, в районе Счастье и Марьинки зафиксирован пролет вражеских беспилотников.

В более чем половине случаев украинские военные подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что 6 декабря российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим перемирия.