Благодаря благотворительному аукциону и помощи бизнеса для николаевской детской больницы купили ценное медоборудование

Для Николаевской областной детской клинической больницы за вырученные на благотворительном аукционе средства и при помощи бизнеса купили инкубатор-шейкер для тромбоцитов для онкобольных детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Николаевского областного благотворительного фонда «Содействие детям» Елена Легкая.

Как известно, 11 ноября в Николаеве состоялся Второй ежегодной благотворительный аукцион «Подари жизнь», на котором собирали деньги для приобретения медицинского оборудования для онкобольных детей.

«Мы смогли собрать такую немаленькую сумму 280 тысяч и оплатили полностью инкубатор-шейкер для тромбоцитов в отделение онкологии Николаевской областной детской клинической больнице. Теперь детские жизни будут спасены, а врачи смогут эффективно лечить онкобольных детей. И главное, делать это в Николаеве, не отправляя маленьких пациентов проходить высокодозную химиотерапию за рубеж или в столичные клиники», ­– написала организатор аукциона Елена Легкая.

«Сделка уже запущена, ждем шейкер из-за рубежа», – добавила она.

При этом заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев также отдельно поблагодарил николаевский бизнес. Который также сделал свой вклад в покупку инкубатора-шейкера для тромбоцитов.