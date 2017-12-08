На Донеччине боевики обстреливают жилые дома из запрещенного оружия

В зоне проведении АТО продолжаются обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой области населенного пункта Майское.

Об этом сообщает Украинская сторона Общего центра координации и контроля (СЦКК), передает штаб АТО в Facebook.

Сообщается, что 8 декабря текущего года незаконные вооруженные формирования с новых позиций, оборудованных в районе населенного пункта Гольмовский, и населенного пункта Доломитное, обстреляли населенный пункт Майское Донецкой области. Боевики использовали автоматические гранатометы, вооружения БМП, стрелковое оружие, а также запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.

Отмечается, что целью обстрелов является повреждения электрогенератора, который осуществляет электроснабжение населенного пункта Майское. Боевики повредили высоковольтную промышленную линию электропередачи.

«Циничные действия российско-террористических войск ставят под угрозу не только жизнь и здоровье гражданского населения, но и направлены на дестабилизацию обстановки в населенном пункте Травневое... Боевики ОРДО создают всевозможные трудности, которые ведут к гуманитарной катастрофе в регионе», – сообщает СЦКК.

Напоминаем, что боевики утром 28 ноября начали обстрелы населенных пунктов Майское и Гладосово в Донецкой области, недавно возвращенные ВСУ под контроль украинского правительства.