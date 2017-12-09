В зоне АТО за прошедшие сутки погибло четверо украинских военнослужащих

Четыре военнослужащих ВСУ погибли вследствие обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины в пятницу.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает «Остров».

Сообщается, что за прошедшие сутки боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня. В случаях, когда обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью украинских военнослужащих, подразделения сил АТО отвечали противнику шквальным огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

«Вследствие вражеских обстрелов погибло четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины, один ранен, еще один получил боевую травму», - говорится в сообщении.

На луганском направлении еще в светлое время суток боевики из всего имеющегося пехотного вооружения и 120-мм минометов вели огонь по позициям сил АТО вблизи Травневого. Здесь они выпустили более полусотни мин.

«С наступлением сумерек вражеский огонь переместился немного севернее, в район КПВВ «Золотой». Его планируют открыть сегодня, 9 декабря, пока будет длиться ремонт пешеходного моста в Станице Луганской», - сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, боевики из 82-мм минометов и гранатометов обстреливали подступы к Катериновке, Новоалександровке и Крымскому, а из стрелкового оружия и гранатометов - оборонительные укрепления около Золотого. Также из пехотного вооружения незаконные вооруженные формирования беспокоили украинских военных неподалеку от Луганского и Зайцево.

Также, на донецком направлении пик огневой активности со стороны врага пришелся на первую половину суток. В частности, оккупанты активно вели обстрелы из минометов и всего спектра пехотного вооружения в районе Водного на Приазовье и в пригороде Авдеевки. Вблизи Каменки позиции ВСУ активно обстреливал вражеский снайпер. С наступлением ночи под огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали защитники шахты Бутовка.

Кроме того, в районе Водяного, Авдеевки, Травневого, Северская и Станицы Луганской зафиксированы пролеты БПЛА противника, запрещенных минскими договоренностями.

Напомним, что 7 декабря, пророссийские боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов один боец погиб, двое военнослужащих ранены и еще один подорвался на растяжке и получил легкое ранение.