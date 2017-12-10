СБУ обнаружила на Донбассе тайник с оружием российского производства

Сотрудники СБУ совместно с военнослужащими обнаружили в районе проведения антитеррористической операции заминированный тайник с оружием российского производства.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Хранилище находилось на территории Ясиноватского района Донецкой области неподалеку позиций боевиков в лесополосе. Подход к этим позициям был заминирован двумя гранатами на растяжках.

После разминирования сотрудники спецслужбы изъяли из тайника одиннадцать гранат РГ-42 и Ф-1 с запалами, пять гранатометных выстрелов ВОГ-17, двести граммов пластида, две мины МОН-50 и ОЗМ-72 с электронным взрывателем, которые находятся на вооружении только в армии РФ. Боевики также оставили после себя использованные индивидуальные пищевые наборы, которые выдают российским военнослужащим.

По информации спецслужбы тайник предназначалась для диверсионных групп террористической организации «ДНР». С места ее расположения боевики также наблюдали за позиции сил антитеррористической операции и корректировали огонь боевиков.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими ВСУ изъяли военные средства поражения и снаряжение российского производства.