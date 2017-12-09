Трамп одобрил санкции против России за нарушение договора по ракетном вооружении, – СМИ

Президент США Дональд Трамп одобрил пакет новых санкций против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом сообщает издание «Politico» со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

По его словам, Минторговли США накажет новыми санкциями те российские компании, которые оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет. Решение ввести дополнительные ограничения, добавил собеседник, было принято Советом нацбезопасности при Белом доме.

Цель, сказал чиновник, - дать понять России, что администрация Трампа всерьез примет серьезные нарушения договора и «изменит экономические планы2 российского правительства. Помимо этого, добавил источник, Минобороны США начнет исследования и разработки по новой наземной ядерной крылатой ракете, которая разрешена в соответствии с договором. Эта поправка была утверждена в утвержденном недавно оборонном бюджете США.

Ранее заместитель госсекретаря США Томас Шеннон обвинил Россию в периодическом нарушении договора о РСМД. Он заявил, что Москва, несмотря на соглашения, заключенные еще во времена холодной войны, продолжает «изготавливать и развертывать ракетную систему2. Замглавы Госдепа добавил, что в связи с этим власти США начали изучать варианты возможного военного решения, чтобы суметь противодействовать России.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. Стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

Напомним, что лидер Чечни Рамзан Кадыров похвастался ядерными ракетами России и заявил, что «они весь мир раком поставят».