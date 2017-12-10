Боевики на протяжении прошедших суток обстреливали силы АТО на Донбассе

В течение прошедших суток силы оккупантов обстреливали позиции украинских защитников на Донбассе, в частности, из запрещенных минометов. Благодаря успешным контрмерам украинская армия полностью контролирует ситуацию в районе проведения АТО.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

- Самое мощное огневое влияние враг осуществлял по позициям защитников Троицкого, Крымского и Луганского. Здесь обстрелы с определенными перерывами продолжались практически целые сутки. Ночью враг открывал огонь из 120-мм минометов по нашим силам вокруг Луганского. Неподалеку Троицкого после обеда силы оккупанта начали прицельный обстрел оборонительных укреплений украинской армии с вооружения БМП, а затем усилили натиск, прибегнув к открытию огня с 120-мм минометов, – сообщил пресс-секретарь.

По его словам, украинские военные вынуждены были организовать мероприятия по подавлению огневой активности оккупанта только тогда, когда им угрожала наибольшая опасность, прибегая исключительно к применению штатного пехотного вооружения.

На Донецком направлении враг активно использовал минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

– Особое упорство он проявлял в районе Авдеевки. В основном во вторую половину суток враг вел прицельный огонь из 82-мм минометов по защитникам Песок и шахты Бутовка. Пехотное вооружение противник использовал во время обстрелов южных окраин Авдеевки. На Приазовье российские наемники системно нарушали перемирие вблизи Водяного и Талаковки, периодически обстреливая из гранатометов и вооружения БМП опорные пункты наших защитников, – отметил представитель.

Напомним, накануне в зоне проведения АТО погибли четверо украинских военнослужащих.