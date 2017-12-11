В зоне АТО погиб доброволец из Николаевской области

В зоне АТО 10 декабря погиб уроженец Доманевки, боец Украинской Добровольческой армии Виктор Зельманович.

Об этом сообщили в пресс-службе Доманевской РГА.

Бойцу было 25 лет, он погиб во время защиты суверенитета Украины у населенного пункта Марьинка.

«Воин по зову сердца пошел служить добровольцем в Украинскую Добровольческую армию. Громада Доманевщины выражает искренние соболезнования родным и близким. Вечная слава Герою, который отдал жизнь за Украину!» - сообщили в РГА.

Украинская Добровольческая армия – это добровольческое воинское формирование, образованное в декабре 2015 года после выхода Дмитрия Яроша и его единомышленников из движения «Правый сектор». Не входит в состав Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее стало известно, что среди погибших во время пожара в зоне АТО были двое николаевских военнослужащих. С ними попрощались 9 декабря в селе Полигон.