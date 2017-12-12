За сутки в АТО боевики 22 раза нарушили режим перемирия - потерь среди украинских военных нет

За минувшие сутки, 11 декабря, в районе проведения АТО боевики 22 раза нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

На Луганском направлении вблизи населенного пункта Луганское начиная с 21:00 и почти до полуночи, боевики каждые две минуты вели огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм по оборонным укреплениям и выпустили в общей сложности почти сто мин. Также с минометов наёмники обстреливали защитников Лозового, Крымского и Зайцево. Неподалеку Троицкого и Новоалександровки оккупанты осуществляли прицельные обстрелы украинских опорных пунктов с БМП и пехотного вооружения.

На Донецком направлении вечером из 120-мм минометов захватчики вели огонь вблизи Водяного, а из того же оружия 82-го калибра - рядом с Березовым. У Богдановки они нарушали перемирие с вооружения БМП и стрелкового оружия.

В случаях, когда обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью украинских военных, военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали по врагу прицельный огонь с запрещенной минского соглашениями оружия с целью подавления огневой активности противника,

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск.Вследствие обстрелов противника ни один украинский защитник не пострадал.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО погиб доброволец из Николаевской области.