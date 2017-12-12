Президент Косово обвинил Россию в попытках дестабилизации его государства

Россия прилагает усилия к дестабилизации Косово и других стран Балканского полуострова.

Об этом в интервью канадскому изданию «The Canadian Press» заявил президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи, сообщает «Укринформ».

По его словам, РФ распространяет ложные новости, которые изображают Косово несостоявшимся государством. Тачи подчеркнул, что Россия пытается подорвать общие для Косово и западных государств ценности и институты, потому Канада тоже находится в опасности.

Он добавил, что РФ постоянно блокирует попытки получить признание Косово в ООН и присоединиться к НАТО и ЕС, а задержки в присоединении страны к этим западным альянсам делают ее более уязвимой к российскому вмешательству. Кроме того, он призвал Канаду серьезно воспринимать угрозы России, высказанные после принятия канадским парламентом «акта Магнитского», позволяющего налагать санкции на нарушителей прав человека по всему миру.

Напомним, что ранее Сербия и Беларусь проголосовали против резолюции ООН по Крыму, отказавшись публично осуждать РФ за аннексию.