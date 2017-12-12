«Люди из-за вас стали озлобленной армией гопников», – Собчак о пропаганде на российском ТВ

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак резко высказалась по теме своего участия в одном из самых популярных пропагандистских шоу страны – «Время Покажет» на российском Первом канале.

Об этом написала на своей странице в Facebook.

Так, в студии программы Собчак рассказала, что она думает о выборах в России, озвучила свою позицию о присоединении Крыма и оценила собственные шансы на победу в борьбе за пост главы РФ.

Однако вместо конструктивного диалога на нее обрушились с критикой, которая сопровождалась ложными фактами.

Собчакт также отметила, что теперь она понимает, почему многие россияне превратились в «озлобленную армию гопников».

«Теперь я точно знаю, как за короткое время вы превратили самый образованный народ Европы в одураченные толпы. Как умные, добрые, отзывчивые люди из-за вас стали озлобленной армией гопников, мечтающих о смерти своего соседа, друга, брата. Я видела это своими глазами и теперь я точно знаю, что все это не по-настоящему. Это морок, пена. Это даже не нужно лечить, нужно просто завинтить вентиль вашего г*внопровода. И люди на следующий же день очнутся, как после страшного сна, с ужасом и страхом спрашивая: с нами ли все это было?» – пишет Собчак.

Кандидата в президенты РФ ужаснула откровенная неправда, которую ведущие уверенно произносят в эфире программы. В частности о том, что в Украине никогда не было ядерного оружия, а также договора о дружбе с Россией.

«Я никогда не думала, что врать можно так откровенно, так бесстыдно. Что легко в эфире можно выдавать записанные своими же редакторами в собственной же аппаратной тексты за звонки телезрителей. Что можно с оскорбленным лицом кричать на всю страну, что на территории Украины никогда не было ядерного оружия, что у нас с Украиной не было договора о дружбе и сотрудничестве, что пенсия в России не 7600, а целых 11300. Ну это ладно», – отметила Собчак.

Она отмечает, что ожидала преподнесение неправдивой информации, но не думала, что российское телевидение перекрутить ее высказывания, вырвет части речи из контекста и подаст в нужном им виде.

«К такому я – пожалуй – была готова. Но к тому, что мои собственные слова, которые можно прочесть вот прямо сейчас в открытом доступе будут не просто перевраны или вырваны из контекста, а вообще мне припишут слова, которые я не говорила! Посмотрите, как ведущий, который, ухмыляясь, говорил, что страна хочет знать именно его мнение, заканчиваете передачу. Моей цитатой. Где я говорю, что «мой бренд эта такая гигантская махина с непробиваемой броней из пафоса и цинизма, внутри которой сидит маленькая девочка и нажимает на рычаги». После серии довольно глупых обвинений ведущий заканчивает передачу: «но я не прочел конец цитаты. Вот она: «и вся эта машина создана исключительно для зарабатывания денег». Зал аплодирует, начинается реклама, а я понимаю, что я говорила совсем другое. Я сказала «И я очень стараюсь это перебороть», – пишет Ксения Собчак.

Напомним, что ранее Ксения Собчак заявила, что Крым по праву принадлежит Украине.