За сутки боевики 24 раза обстреливали позиции ВСУ с применением танков и тяжелой артиллерии

За прошедшие сутки, 12 декабря, зафиксировано 24 обстрела со стороны пророссийских боевиков. Вследствие обстрелов противника ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения, в частности минометы, танки и тяжелую артиллерию», – подчеркнули в штабе.

На Луганском направлении в вечернее время боевики обстреляли из артиллерии калибра 152-мм подступы к Врубовке. А из 82-мм минометов вели огонь по защитникам Новоалександровки и Попасной.

На Донецком направлении днем ​​противник выпустил полтора десятка артиллерийских снарядов калибра 122-мм по оборонным укреплениям ВСУ между Водяным и Талаковкой.

В вечернее время обстрелы боевиков из вооружения, которое давно должно быть отведенными от линии соприкосновения продолжились. В частности, захватчики вели огонь из 120-мм минометов по защитникам Павлополя, Водяного и Опытного. Вблизи Авдеевки противник применил минометы 82-го калибра, а в районе шахты Бутовка стрелял танк.

Напомним, 11 декабря в районе проведения АТО боевики 22 раза нарушали режим прекращения огня.