За сутки боевики 24 раза обстреливали позиции ВСУ с применением танков и тяжелой артиллерии

За прошедшие сутки, 12 декабря, зафиксировано 24 обстрела со стороны пророссийских боевиков. Вследствие обстрелов противника ни один украинский военнослужащий не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения, в частности минометы, танки и тяжелую артиллерию», – подчеркнули в штабе.
На Луганском направлении в вечернее время боевики обстреляли из артиллерии калибра 152-мм подступы к Врубовке. А из 82-мм минометов вели огонь по защитникам Новоалександровки и Попасной.
На Донецком направлении днем противник выпустил полтора десятка артиллерийских снарядов калибра 122-мм по оборонным укреплениям ВСУ между Водяным и Талаковкой.
В вечернее время обстрелы боевиков из вооружения, которое давно должно быть отведенными от линии соприкосновения продолжились. В частности, захватчики вели огонь из 120-мм минометов по защитникам Павлополя, Водяного и Опытного. Вблизи Авдеевки противник применил минометы 82-го калибра, а в районе шахты Бутовка стрелял танк.
Напомним, 11 декабря в районе проведения АТО боевики 22 раза нарушали режим прекращения огня.