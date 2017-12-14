На Донбассе под обстрелам боевиков погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения

За прошедшие сутки, 13 декабря, пророссийские боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении с наступлением сумерек боевики из гранатометов обстреляли позиции сил АТО у Станицы Луганской и Луганского.

На Донецком направлении во второй половине суток градус напряжения переместился к окраинам Авдеевки. Здесь по позициям ВСУ противник неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. Также некоторые участки у этого прифронтового города обстреливал вражеский снайпер. Из пехотного вооружения террористы также вели огонь по защитникам Каменки, Песков и шахты Бутовка.

На Приазовье незаконные вооруженные формирования вели беспокоящий огонь из стрелкового оружия по позициям военнослужащих возле Гранитного.

Напомним, что 12 декабря зафиксировано 24 обстрела со стороны пророссийских боевиков. Вследствие обстрелов противника ни один украинский военнослужащий не пострадал.