Жители села Травневое на Светлодарской дуге фронта, которое с ноября 2017 года находится под контролем ВСУ, развенчали ложь подконтрольных Кремлю СМИ о «репрессиях» против гражданских со стороны военнослужащих и якобы бегстве селян на подконтрольную боевикам территорию.

Об этом сообщает «Лига Новости».

Сообщается, что жительница населенного пункта Надежда, в частности, опровергает слухи о том, что из Травневого люди якобы массово бегут в захваченные террористами районы Донецкой области.

«А что там делать?.. У нас никто не сбежал», - говорит женщина.

Также отмечается, что благодаря привезенному дизельному генератору удалось полностью восстановить электроснабжение села. Также восстановлено транспортное сообщение для жителей - работников близлежащего завода.

Помощь селянам, кроме ВСУ, оказывают ГСЧС, местные власти, благотворительный фонд Каритас Украины.

«К военным (местные жители, – прим.) относятся очень хорошо, благодарят за свет, транспорт, продукты питания», - рассказывает начальник группы гражданско-военного сотрудничества Олег. «Памперсы, детское питание, все, что ни попрошу, - мне все военные привозят. Помогают все, как могут», - отмечает жительница Травневого, мать малолетнего ребенка Виктория.

Напомним, что киргизский наемник полгода отвоевал против украинской армии в рядах террористов «ЛНР» и в итоге уехал с Донбасса, убедившись, что ему противостояли не фашисты. Он глубоко разочарован тем, что российской стороной выдается полнейшая дезинформация о ситуации в Украине, что не соответствуют реалиям рассказы о «бандеровцах и нацистах», воюющих с украинской стороны.