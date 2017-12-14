Путин объяснил, почему в России нет «вразумительной оппозиции»

В Российской Федерации нет вразумительной оппозиции по той причине, что оппоненты действующей власти «могут только шуметь на площадях и говорить об антинародном режиме».

Об этом на пресс-конференции заявил президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос, передает «Лига Новости».

«По поводу вопроса об оппозиции, почему она не появляется - такая, какая была бы конкурентоспособной. Самое просто: не мне же самому для себя конкурентов воспитывать», - сказал он.

Путин заверил, что «очень бы хотел» сбалансированную политическую систему в России.

«Почему у нас нет шумных и деятельных оппозиционеров, и они действительно не составляют реальной конкуренции власти? У нас, мягко говоря, большая специфика сложилась в России за последние десятилетия», - сообщил он.

По мнению Путина, «совсем молодые не помнят», что происходило в 90-х и начале двухтысячных годов, «и не могут сравнить с тем, что стало теперь».

«Мы жили в условиях гражданской войны почти что 10 лет», - воскликнул он, добавив, что оппозиции следовало бы «не только шуметь на площадях и говорить об антинародном режиме, а что-то предложить».

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. По закону, Совфед должен принять решение о назначении выборов главы РФ не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до этой даты. Таким образом, это должно быть сделано с 8 по 18 декабря текущего года.

В 2012 году Путин выдвигался от Единой России. В качестве самовыдвиженца Путин побеждал на выборах в 2000 и в 2004 годах.

Напомним, в Чехии выборы в парламент выиграли популисты и друзья Путина.