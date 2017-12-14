«Ваши люди занимаются резней населения Донбасса», - украинский журналист обратился к Путину на пресс-конференции

Украинский журналист «УНИАН» Роман Цымбалюк вступил в дискуссию с президентом России Владимиром Путиным во время пресс-конференции 14 декабря.

Трансляцию пресс-конференции вели российские телеканалы.

Когда настала очередь нового вопроса, Путин дал слово Цымбалюку: «Там Башкирия рядом, в моем понимании и Украина недалеко».

- Поправлю вас, Украина и Башкирия далеко. Мы только с вашими бурятами очень близко знакомы, - сказал Цымбалюк.

- Вы никогда не скрываете, что отправляете на Донбасс людей решать военные вопросы. В жизни это называется убивать граждан Украины. Наша армия знает, что с этими людьми делать, с вашими «решалами». Но часть из них попадает в плен, в украинские тюрьмы. У вас заканчивается третий срок и вдруг вас не выберут. Не хотите ли вы поменять своих граждан? Это не так сложно, украинцы своих не бросают, и мы хотим вернуть своих заложников. Если вы все-таки выиграете, возможно, вы и дальше будете занимать такую абсурдную позицию по Донбассу, по миротворцам? На практике ваши люди занимаются там резней населения Донбасса, - продолжил украинский журналист, в это время его пытались заглушить сидящие в зале люди.

После этого пресс-секретарь Путина Песков решил дать слово представительнице РИА «Новости», отсрочив ответ Путина. Российская журналистка задала вопрос о Минских соглашениях и Саакашвили, «продолжив тему Украины».

В итоге Путин сначала ответил на вопрос РИА «Новости», а затем вернулся к Цымбалюку, начав рассказывать о «государственном перевороте» в Украине, и что на Донбассе российской армии нет. Он согласен, чтобы над ситуацией на Донбассе был международный контроль, но при этом, чтобы официальный Киев договаривался с террористами – представителями «республик», которые контролируются Москвой.

Затем Путин стал рассуждать об истории Украины, начал рассказывать о том, как «в 1645 году три области Украины вошли в состав России» (возможно, это трактовка Переяславской Рады 1654 года) и та якобы присоединяла к ним территории. В итоге Путин стал говорить о самостоятельности Украины как государства.

- В основе своей мы один народ… Народ Крыма определился так, как определился, мы пройдем через это. Кто-то считает, что лучше Украине развиваться в качестве самостоятельного государства. Если люди так считают, так и нужно сделать. Но весь мир идет по другому пути. Люди разных национальностей объединяются. Нас сначала растащили, а потом стравили, - заявил Путин.

Напомним, что в 2015 году бурятский танкист из армии России, который обгорел во время боя на Донбассе, в интервью российским СМИ рассказал об участии армии РФ в войне на Донбассе. Также напомним, что так называемый референдум в Крыму в 2014 году проходил в условиях военной оккупации полуострова российскими войсками.