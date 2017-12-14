«Такие конфликты не решаются через посредников», - Путин назвал минский процесс «неэффективным»

Президент Российской Федерации Владимир Путин уверен, что минский процесс по мирному урегулированию ситуации на Донбассе является неэффективным.

Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции, передает DW.

В частности, Путин заявил, что украинская сторона должна непосредственно контактировать с главарями «республик Донбасса».

- Нигде такие конфликты не решаются исключительно через посредников, - заявил он и добавил, что Киев и сепаратисты должны достичь соглашения по урегулированию конфликта, в том числе по так называемому «особому статусу Донбасса».

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.