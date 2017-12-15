В зоне АТО боевики 24 раза обстреляли украинских военнослужащих – пострадали четыре бойца ВСУ

За прошедшие сутки, 14 декабря, в результате обстрелов боевиков на Донбассе двое украинских военных получили ранения, еще двое – боевые травмы. В целом в четверг зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

На Луганском направлении в вечернее время боевики из 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов неоднократно вели огонь вокруг Луганского, Троицкого, Новоалександровки и Трехизбенки. Из вооружения БМП противник нарушал перемирие у Светлодарска.

На Донецком направлении боевики сосредоточили свою активность в пригороде Марьинки. Здесь в первой половине дня агрессор неоднократно вел огонь из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения. Вечером по оборонным укреплениям в этом районе стрелял танк.

Неспокойно было поблизости Песков, Верхнеторецкого, Водяного, Лебединского и Талаковки. Подступы к этим населенным пунктам боевики обстреливали из гранатометов различных типов и легкого пехотного вооружения.

В более чем половине случаев силы АТО подавляли огневую активность агрессора.

Напомним, 13 декабря пророссийские боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.