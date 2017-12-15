Будет полномасштабная война: в России отреагировали на продление санкций ЕС

Продление санкций в отношении России со стороны Европейского Союза может привести к полномасштабной войне на Донбассе.

Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РИА Новости.

По его словам, именно Киев якобы и спровоцирует «большую войну».

«Экономические санкции в отношении России, мягко говоря, не способствуют выполнению минских соглашений. Тем не менее, каждые полгода санкции продлеваются. Но до бесконечности так продолжаться не может. Существует очень большая вероятность, что Киев, расценив антироссийскую санкционную политику Запада как поддержку проводимого им курса, что, собственно, так и есть, развяжет полномасштабную войну в Донбассе», — заявил Клинцевич.

Он призвал европейских лидеров признать «ошибочность изначально принятого решения».

«На кону сейчас ценности совсем другого масштаба – мир и спокойствие в Европе», — добавил российский сенатор.

Напомним, ранее, Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода до марта 2018 года.

Отметим, что ЕС вывел из-под санкций российское топливо для полета на Марс.