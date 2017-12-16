За последние сутки в АТО уменьшилось количество вражеских обстрелов

За прошедшие сутки, 15 декабря, уменьшилось количество обстрелов в районе проведения АТО. Однако полного соблюдения режима прекращения огня нет, боевики продолжают применять вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает штаб АТО.

«На Луганском направлении зафиксировано два факта нарушения перемирия. Вечером 15 декабря противник более чем два часа вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов и пулеметов по оборонным укреплениям вокруг Троицкого, выпустив всего около 40 мин», - отмечается в сообщении.

Также из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали защитников Желтого.

На Донецком направлении в первой половине суток оккупанты с 82-мм минометов вели огонь вблизи Опытного. С гранатометов различных видов боевики обстреляли защитников Водяного и шахты Бутовка, из легкого пехотного вооружения- защитников Песков и Авдеевки. С миномета калибра 82-мм трижды стреляли по защитникам Марьинки.

Всего за прошлые сутки российско-террористические войска восемь раз обстреляли позиций ВСУ. В половине случаев украинские воины подавляли огневую активность противника.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.