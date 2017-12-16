РФ захватила на оккупированных территориях Донбасса реактор и ядерные хранилища, - МИД Украины

Российская Федерация захватила реактор и два ядерных хранилища в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время выступления на министерском заседании Совбеза ООН по Северной Корее, передает постоянное представительство Украины при ООН.

- Незаконная оккупация Крыма и российская агрессия в Донбасском регионе Украины, что еще продолжается, оставили в Севастополе исследовательский реактор с низким содержанием обогащенного урана, два ядерных хранилища и более 1200 радионуклидных источников без должного контроля украинского национального регулятора, - сказал Климкин.

Он добавил, что «оккупация территории Украины ядерной державой привела к де-факто расширению географической зоны ядерного оружия».

Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает, что Россия намерена сделать на востоке Украины еще один замороженный конфликт.