Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму, осудив действия России

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций осуждает применение Россией своих законов в аннексированном Крыму и принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство.

Об этом сообщает «Левый берег».

За соответствующую резолюцию «Положение о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь» проголосовали 70 стран, против – 26, воздержались от голосования 76 стран.

Так, резолюция осуждает нарушения, ущемление прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей.

В резолюции содержится требование к России выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по возобновлению прав и свобод граждан Украины на полуострове и призыв обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

Кроме того, документ содержит призыв незамедлительно отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрещении его деятельности, аннулировать решение о запрещении лидерам Меджлиса въезда на территорию Крыма.

Также резолюция призывает Россию положить конец практике принуждения жителей Крыма к службе в вооруженных или вспомогательных силах РФ, в том числе посредством давления или пропаганды. Кроме того, резолюция осуждает отказ в доступе на территорию Крыма мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, несмотря на существующий мандат миссии.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал принятую Генассамблеей резолюцию самой сильной.

«Эта резолюция по Крыму – самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал», - написал Климкин в твиттере.

Напомним, ранее сообщалось, что на административной границе с Крымом заработают стационарные посты «полиции АРК».