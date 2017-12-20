Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о «новогоднем перемирии» на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила необходимость провести обмен заложников до новогодних праздников и прекратить огонь с полуночи 23 декабря.

Об этом сообщила в Facebook 20 декабря представитель представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

- ТКГ с участием представителей ОРДЛО, подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с грядущими рождественскими и новогодними праздниками и, пользуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами сторон, в частности, подтверждает их приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с полуночи 23 декабря 2017 года по киевскому времени, – пишет Олифер.

- Также подтверждено стремление выполнить обязательства по освобождению удерживаемых лиц к рождественским и новогодним праздникам в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты ранее, – также отмечает она.

Олифер указывает, что работа по освобождению заложников продолжается в режиме 24/7.

- Кроме того, высказана общая преданность полному выполнению Минских договоренностей, – отмечает она.

Украинская сторона также выразила возмущение односторонним решением РФ о выводе своих представителей из состава СЦКК.

- Считаем этот шаг нарушением обязательств РФ, и взяла на себя в рамках Нормандского формата и Минского процесса, - отмечают украинцы.

По словам Олифер, это решение значительно увеличивает риски эскалации конфликта и представляет угрозу безопасности СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО.

Следствием таких действий РФ стало в частности обострение ситуации безопасности.

- Режим постоянной тишины отсутствует, со стороны НЗФ ОРДЛО есть тревожная тенденция к возобновлению обстрелов населенных пунктов. Лишь 19 декабря 2017 по н.п. Зайцево было выпущено 20 реактивных снарядов РСЗО БМ-21»Град», а 18 декабря по Новолуганскому – 40 реактивных снарядов РСЗО БМ-21 «Град», - отмечает украинская сторона.

Напомним, 19 декабря боевики обстреливают украинские позиции в Зайцево из «Града».