Россия вывела своих наблюдателей, чтобы активизировать военные действия на Донбассе, - Турчинов

Россия готовится возобновить не просто провокации, а уже боевые действия на Донбассе, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

Он аргументировал свои слова тем, что Россия вывела своих наблюдателей из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

- В одностороннем порядке цинично, безосновательно Россия поставила перед фактом Украину и весь мир, отозвав своих представителей из СЦКК. Это можно связать с эскалацией, которая произошла на фронте. Мы не можем исключать, что они выводят своих офицеров для того, чтобы активизировать не просто провокации, а уже военные действия, - заявил Турчинов.

Отметим, Москва отозвала своих наблюдателей из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе в ответ на введение с 1 января 2018 года новых правил въезда в Украину для россиян. В ответ украинские наблюдатели также вынуждены были покинуть Донбасс.

Официальный Киев объяснил такое решение Москвы желанием заставить Украину вступить в переговоры с террористами «Л/ДНР». Это фактически легитимизирует власть подконтрольных России боевиков.

Напомним, трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о «новогоднем перемирии» на Донбассе.