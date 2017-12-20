СБУ задержала чиновника из секретариата Кабмина – его подозревают в шпионаже на РФ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата Кабмина в деятельности в интересах спецслужб России.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки.

«Чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. При содействии руководства украинского правительства агента российских спецслужб сотрудники СБУ задержали на рабочем месте», - сообщили в спецслужбе.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»), продолжаются обыски по месту работы и жительства чиновника.

Начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров в комментарии телеканалу «Прямой» заявил, что задержанный воровал документы.

- У чиновника был доступ к достаточно узкой инсайдерской информации Кабинета министров, он пользовался уважением. Он очень ответственно работал на российские спецслужбы. Настоящая крыса в очках, - сказал Петров.

Напомним, что ранее СБУ задержала шпиона «ДНР» в зоне проведения АТО.