За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушали режим тишины в зоне АТО: один военный погиб, двое раненных

За прошедшие сутки, 22 декабря 2017 года, в зоне антитеррористической операции на Донбассе российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины, в результате чего один украинский военный погиб, еще двое пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook .

«Вечер перед новогодне-рождественским перемирием не прошел спокойно в районе проведения АТО. Российско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать режим прекращения огня и осуществляли прицельные обстрелы по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя запрещенные минометы и артиллерию», - говорится в сообщении.

В частности, отмечено, что на Луганском направлении во второй половине суток враг со 122-мм артиллерийской системы вел огонь по позициям ВСУ на подступах к Старому Айдару, а минометы 120-го калибра противник применил по защитникам Троицкого, Травневого и Луганского.

Что касается, Донецкого направления, то под минометный огонь оккупантов попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Пищевика и Павлополя.