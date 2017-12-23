За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушали режим тишины в зоне АТО: один военный погиб, двое раненных

За прошедшие сутки, 22 декабря 2017 года, в зоне антитеррористической операции на Донбассе российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины, в результате чего один украинский военный погиб, еще двое пострадали.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
«Вечер перед новогодне-рождественским перемирием не прошел спокойно в районе проведения АТО. Российско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать режим прекращения огня и осуществляли прицельные обстрелы по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя запрещенные минометы и артиллерию», - говорится в сообщении.
В частности, отмечено, что на Луганском направлении во второй половине суток враг со 122-мм артиллерийской системы вел огонь по позициям ВСУ на подступах к Старому Айдару, а минометы 120-го калибра противник применил по защитникам Троицкого, Травневого и Луганского.
Что касается, Донецкого направления, то под минометный огонь оккупантов попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Пищевика и Павлополя.
«Всего за прошлые сутки российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины. В составляющих наибольшую опасность личному составу случаях украинские воины давали агрессору адекватный огневой ответ. В результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника», - доложили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения боевики 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.