За прошедшие сутки боевики три раза нарушали режим тишины в зоне АТО: погиб один боец ВСУ

За прошедшие сутки, 23 декабря, в зоне антитеррористической операции на Донбассе российско-террористические войска три раза нарушили режим тишины, в результате чего один боец ​​ВСУ погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные войска срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, которое должно было начаться 23 декабря в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей вдоль линии разграничения сторон», - говорится в заявлении.

На протяжении прошедших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков. Боевики обстреляли подразделения ВСУ, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского.

«Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня», - отмечают в штабе АТО.

В районе Светлодарской дуги погиб один военнослужащий ВСУ.

Напомним, что в зоне антитеррористической операции на Донбассе российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины, в результате чего один украинский военный погиб, еще двое пострадали.