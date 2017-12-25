Главарь боевиков «ДНР» Захарченко сообщил, когда состоится обмен пленными

Главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

Об этом сообщает «РИА Новости».

- Сегодня были обговорены последние условия, и 27 числа этого месяца произойдет обмен по формуле «306 на 74», - сказал Захарченко.

Это заявление главарь боевиков сделал после встречи с главой РПЦ патриархом Кириллом, а также кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

Напомним, ранее трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила необходимость провести обмен заложников до новогодних праздников и прекратить огонь с полуночи 23 декабря.