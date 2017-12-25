Геращенко подтвердила, что обмен пленными с боевиками ОРДЛО состоится 27 декабря

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1085 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(651)   

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко подтвердила, что обмен пленными состоится 27 декабря.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«27 декабря состоится освобождению заложников. Как и говорила украинская сторона - к новогодним и рождественским праздникам. Мы стремились сделать это раньше, до 24 декабря, но счастливы, что есть подтверждение даты до нового года. Мы - полностью готовы», - написала она.

Напомним, ранее главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

Анатолий Чубаченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор