В больнице Днепра умер участник АТО, за жизнь которого врачи боролись четыре дня

Юрий Золотарёв В Днепропетровской клинической больнице имени Мечникова умер 28-летний офицер 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, участник АТО Юрий Золотарев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

«Сегодня пошел в небо наш Защитник, наш земляк Золотарев Юрий Анатольевич. Четверо суток врачи Мечникова боролись за жизнь нашего Героя, но боевое осколочное ранение головы 20 декабря было несовместимым с жизнью», - говорится в сообщении.

Напомним, что за сутки, 20 декабря, в зоне проведения АТО в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили ранения, а один погиб.