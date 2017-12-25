За сутки на Донбассе боевики 6 раз нарушили «режим тишины» – один военнослужащий ранен

В районе проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе боевики 6 раз открывали огонь, ранен один украинский военный.

Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

- Несмотря на перемирие, незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции украинских военных из тяжелого вооружения. Так, за минувшие сутки боевики 6 раз открывали прицельный огонь в сторону сил АТО. 2 раза украинские военные открывали ответный огонь, - заявил Мотузяник.

По его словам, на Луганском направлении около 23:00 боевики обстреляли из минометов позиции силы АТО вблизи Крымского. Обстрел продолжался почти час. Так, боевики выпустили 26 снарядов, украинские военные открыли ответный огонь из станкового гранатомета.

- Это была единственная враждебная провокация на Луганском направлении за сутки, - подчеркнул Мотузяник.

На Донецком направлении боевики течение суток обстреливали позиции украинских военных вдоль всей линии фронта. Днем и вечером боевики открыли прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям сил АТО в Авдеевке.

Кроме того, во второй половине дня незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции сил АТО в районе Верхнеторецкого, Красногоровки и Каменки. Боевики вели огонь из стрелкового оружия и РПГ, а вблизи Верхнеторецкого зафиксированы выстрелы снайпера.

- За минувшие сутки вследствие обстрелов наших позиций вблизи Авдеевки получил ранение один украинский военнослужащий. Он был оперативно доставлен в госпиталь в Покровске, - резюмировал Мотузяник.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подтвердила дату освобождения заложников.