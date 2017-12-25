Боевики «ЛНР» «приговорили» украинца к 12 годам заключения за шпионаж

Боевики ОРЛО «приговорили» гражданина Украины к 12 годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Новости Донбасса»

Отмечается, что решение «военного суда ЛНР» обнародовала «генпрокуратура» боевиков.

Украинца обвинили в «совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности государства («ЛНР»)» и приговорили без конфискации имущества.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве суд оправдал боевика «ДНР» в налаживании поставок оружия, в итоге из тюрьмы он выйдет через три года.