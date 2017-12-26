Американские военные спели англоязычную версию популярной украинской колядки «Щедрик»

Военнослужащие США спели англоязычную версию популярной украинской колядки «Щедрик», которая известна во всем мире в музыкальной обработке украинского композитора Николая Леонтовича.

Видео разместил на своей странице в Facebook Генеральный штаб Украины.

«Щедрик» – одна из самых популярных обработок Николая Леонтовича, известная не только в Украине, но и во всем мире под названием «Колядка колоколов» в исполнении военнослужащих Вооруженных Сил США – в том числе группы ВМС США «Морские Певцы» и хора кадетов Академии ВВС США», – говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году посол США в Украине Мари Йованович и другие сотрудники американской дипломатической миссии колядками поздравили украинцев с новогодними и рождественскими праздниками и пожелали веселых праздников.