В Донецке школьники «сдали» учителя, назвавшего «власти» «ДНР» бандитами

В оккупированном Донецке школьники фактически сдали так называемым спецслужбам «ДНР» своего учителя и основателя лицея «Коллеж» Григория Штейна, который открыто назвал бандитскими военные формирования «республики».

Об этом сообщает «Остров».

Донос состоялся в виде выложенной в Сеть записи, на которой известный педагог-новатор пытается донести до учеников, что установившаяся на оккупированной части Донецкой области власть является властью бандформирований.

При этом дети активно возражали ему заезженными штампами о продовольственной блокаде «ДНР» и обещаниях Петра Порошенко заставить детей «республики» вместо походов в школу сидеть в подвалах.

В «ДНР» это видео уже вызвало шквал критики в адрес учителя и послужило началом его травли.

«Расстрелять. Буднично, без помпы. Так чтобы могилку его даже не искали», — предлагают в социальных сетях сторонники «республики» меру наказания для позволившего высказать собственное мнение педагога.

Данное видео не позволяет определить точную дату попытки воспитательной беседы с юными сторонниками террористической «ДНР».

Григорий Аркадьевич Штейн в 1990 году основал в Донецке престижный лицей «Коллеж» и является его директором. Он автор большого количества научных и методических трудов. Ученики лицея на протяжении многих лет занимали призовые места на Всеукраинских и Международных олимпиадах.

Напомним, в террористической «ЛНР» спортсмен на награждении достал флаг Украины и порвал грамоту «республики».