Американские СМИ рассказали о масштабной дезинформационной кампании российских спецслужб против Майдана

Утром 22 февраля 2014 года, когда для всех стал очевиден факт падения власти Виктора Януковича, Главное разведывательное управление России (ГРУ) запустило в Украине кампанию по дискредитации новой власти.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на секретный отчет российского ведомства, имеющийся в его распоряжении.

В пропагандистских целях в социальных сетях Facebook и VK было создано большое количество «фейковых аккаунтов» — шаг, на который Москва пойдет через два года в ходе американских выборов, считают в издании.

Целью кампании стало оказание влияния на ключевых лиц, принимающих решения, и на широкую общественность, проложив тем самым путь к оправданию действий российских военных, которые 27 февраля в форме без опознавательных знаков захватили здание крымского парламента.

«Персонажи должны были представлять простых людей со всей Украины, которые разочаровались в протестах оппозиции на центральной площади Киева, которая называется Майданом», — пишет The Washington Post.

Вечером 22 февраля 2014 года был создан аккаунт от имени некоего Ивана Галицина, который описывал ситуацию в Киеве как «возвращение фашистов через 70 лет после Второй мировой войны». Позже Галицин комментировал и другие материалы в англоязычных изданиях. Этот аккаунт, как пишет газета, был создан сотрудниками ГРУ. В нем использовали фотографию Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме за контрабанду наркотиков.

Всего, по данным издания, ГРУ создало более 30 украинских групп в социальных сетях. В частности, после захвата здания крымского парламента ГРУ создало четыре группы, чтобы побудить жителей Крыма выступить за отделение от Украины.

«Используя наши аккаунты в фейсбуке, мы распространили комментарии, информирующие население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций», — цитирует The Washington Post отчет ГРУ.

Чтобы раскрутить группы, ГРУ использовало рекламные посты в Facebook. В отчете сказано, что только 27 февраля группы получили 200 тысяч просмотров. Посты были продублированы в сообщества «ВКонтакте» и в LiveJournal.

По мнению журналистов The Washington Post, влияние информационной деятельности ГРУ на развитие ситуации в Украине «оценить трудно». В то же время сами авторы отчета указывают, что «подавляющее большинство пользователей социальных сетей согласилось с опубликованными аргументами и поддержало позицию авторов».

Итогом мощного пропагандистского вброса стало то, что в ночь на 27 марта вооруженные люди захватили здания Верховной Рады и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя и установили над ними российские флаги. Позднее, 18 марта, на полуострове прошел псевдореферендум о «присоединении к России» под дулами орудий российского Черноморского флота, результаты которого не признали большинство стран мира и все ведущие международные организации, включая Генасамблею ООН.