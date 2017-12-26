В РФ не могут решить, что им делать с тремя «адмиральскими» фрегатами, оставшимися без двигателей «Зори»

В России оказалось под вопросом будущее второй тройки фрегатов проекта 11356, строительство которых приостановлено из-за проблем с поставками производимых в Украине двигательных установок.

Об этом сообщает «Лента.ру».

- На сегодня контракт «Янтаря» с Минобороны продолжает действовать, однако строительство «адмиральской» серии приостановлено в ожидании двигателей российского производства. Либо какого-нибудь иного решения заказчика, - сказал глава Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Эдуард Ефимов.

Ранее сообщалось, что два фрегата проекта 11356 продадут индийским ВМС, тогда как третий получит новые газотурбинные силовые установки российского производства и будет передан ВМФ России. В настоящее время корпуса второй тройки фрегатов проекта 11356 спущены на воду и находятся на заводе.

Шесть фрегатов проекта 11356 были заказаны Минобороны России по двум контрактам, заключенным в 2010-2011 годах на общую сумму 80 миллиардов рублей. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского, николаевского предприятия «Зоря»-«Машпроект».

Первые три корабля получили двигатели в срок. В данный момент «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» переданы флоту, подписан акт о передаче ВМФ «Адмирала Макарова». Двигатели для второй тройки («Адмирал Истомин», «Адмирал Бутаков», «Адмирал Корнилов») были изготовлены, однако Украина отказалась передавать их России.

Напомним, что ещё в 2014 году Украина полностью прекратила поставку военной продукции в Россию.

Также в апреле 2016 года в Николаеве СБУ задержала работников «Зори» при попытке продать РФ комплектующие к газотурбинным двигателям, а в апреле 2017 года работник «Зори-Машпроект» пытался вывезти с завода оборудование в Россию.