Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона направила колонну для обмена пленными.

Об этом она сообщила в Facebook.

«С самого утра вместе с омбудсменом Валерией Лутковской, представителями Службы безопасности Украины, прокуратуры, другими задействованными лицами, посетили места, где представители Международного комитета Красного Креста (МККК) смогли беспрепятственно пообщаться с теми, кто будет передан для освобождения наших ребят», - заявила Геращенко.

По ее словам, МККК подтвердили, что со всеми смогли пообщаться в конфиденциальном режиме.

«Проконтролировали формирование колонны, которая направляется к определенному месту освобождения. Сформированная колонна с лицами из списка 306 уже движется в сопровождении представителей МККК», - сообщила Геращенко.

Напомним, главарь боевиков «ДНР» «помиловал» пленных украинцев, которых готовят к обмену.