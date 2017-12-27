На Донбассе проходит крупнейший обмен пленными между украинской стороной и боевиками

Неподалеку от Горловки, возле контрольного пункта пропуска въезда-выезда «Майорское», начался обмен заложниками боевиков и теми, кого задержала на Донбассе украинские власти. Предварительно анонсировано проведение обмена по формуле «306 на 74» (Украинская сторона передаст 306 человек боевики - 74).

С украинской стороны в организации и сопровождении обмена пленных участвуют представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, а также эксперты Минской гуманитарнои группы, представители СБУ и Минобороны.

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17:55 Автобусы с освобожденными пленными уже на подконтрольной Украины территории. Среди них: Николай Герасменко, Александр Лазаренко члены батальона "Кривбасс", которые попали в плен в 2015-м. Также освобождены киборги Александр Морозов и Иван Ляса. В списке заявленных Евгений Чуднецов, Александр Олейник, Алексей Кодьман, Александр Калин, Алексей Кириченко, Игорь Козловский, Артем Ахмеров, Абрамов, Арбузов, Белов, Бучок, Гайва, Гашпор, Голиков, Даркин, Казначеев, Кононенко Евгений и Кононенко Игорь, Костенников, Канарский, Коць, Куськов, канарский, Коць, Левашов, Любчук, Неделяев, Недосейкин, Новицкий, Овчаренко, Елена Политова, Попов, Радулов, Сапожников, Симоненко, Сычев, Синченко, Соболев, Старченко, Теренко, храмы, Чмерук, Чулга, Швайко , Яковенко, Бесараб, Василий Гулько, Иову, Кушпиль, Петра чкова, Радовец, Богдан, Виндюк, Гладкий.

17:28 Президент Порошенко в нескольких километрах к линии соприкосновения пообщался по телефону с освобожденным киборгом Александром Морозовым.

17:07 Адвокат Валентин Рыбин заявил, что восемь человек, которых Украина планировала обменять на заложников, не поехали на обмен. По его словам, на подконтрольной территории Украины остались Егоров, Поляков, Шилин, Черных, Ковалис, Кимаковский, Сливко.

Также с его словам, на не поехал на обмен Евгений Мефедовой - русский, один фигурантов дела «2 мая», которому суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей с целью обмена.

16:56 Журналист Маркиян Кушнир на своей странице в Твиттер опубликовал имена украинцев, освобожденных из плена ДНР.

В списке фамилии тех, кого удерживали донецкие террористы. Здесь нет тех освобожденных, которые находились в плену у российских наемников в оккупированной части Луганской области.

16:49 74 заложника, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса, освобождены и находятся на подконтрольной Украины территории. Об этом заявила нардеп от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!" – отметила политик.





16:40 Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, который выступает переговорщиком от Украины по обмену пленными, в эфире одного из прокремлевских телеканалов заявил, что 27 декабря происходит лишь первый этап. Как заявил политик, во время второго этапа Украина и бойвики передадут друг другу 103 человека.

27 декабря на Донбассе начался большой обмен пленными. В целом обмен происходит по формуле 74 украинцы на 306 человек. Сначала освободили тех пленников, которые находились в плену боевиков "ЛНР", после чего, тех, кто был в "ДНР".

По словам лидера движения "Украинский выбор" и кума российского президента Виктора Медведчука, процедура обмена заложниками продлится от 2 до 4 часов, поскольку это очень большое количество – свыше 300 человек, также надо установить анкетные данные и проверить документы.

Как подчеркнул политик, это будет только первым этапом.

"На второй этап будет переведено определенное количество человек, я могу их назвать, это 74 человека, которые удерживаются украинской стороной, и 29 лиц, находящихся на территории Донецка и Луганска – все они являются установленными и разыскиваются украинской стороной", – добавил Медведчук.

16:34 Журналист Константин Реуцкий обнародовал фото первых освобожденных заложников.

16:16 СМИ сепаратистов сообщают, что сейчас те, кого отдала украинская сторона, садятся в автобусы. Их готовят к отправке в Донецк.

16:09 Второй этап обмена происходит на территории самоназванного «ДНР», непосредственно у города Горловка. 58 украинцев возвращаются из плена боевиков. Украина же, вместо анонсированных 207-ми отдает 165 удерживаемых. Другие, по словам представителей украинской стороны, заявили о нежелании возвращаться на оккупированные территории.

Среди освобожденных украинский - Игорь Козловский и Владимир Фомичев Алексей Кириченко. Александра Коринькова, Сергея Глондаря среди освобожденных нет.

63-летний украинский религиовед Игорь Козловский находился в плену боевиков с января 2016 года. Его обвинили в шпионаже и приговорили к почти 3 годам заключения.

23-летний Владимир Фомичев, сотрудник киевской организации Центр UA был взят в плен боевиками так называемой «ДНР» в Макеевке 4 января этого года. Он просидел в «подвалах» и тюрьмах так называемого «МГБ» более 7 месяцев. Его обвинили в том, что он якобы провез из Киева в Макеевку две гранаты и приговорили к 2 годам лишения свободы.

15:54 Освобождены в 2016 году из плена «ЛНР» журналистка Мария Варфоломеева и Владимир Жемчугов отправились самолетом на встречу первым освобожденным заложникам в Харьков. Затем всех заложников повезут в Киев.

15:30 Украинская сторона передала боевикам «ЛНР» 75 человек из 99-ти, которые были в списке. Это объясняется тем, что часть людей отбыли наказание и освободились, а некоторые просто отказался возвращаться, отметила участница группы по обмену со стороны самоназванного «ЛНР» Ольга Кобцева.

«Мы отдаем 16 нам отдают 75. Почему разнится с цифрой 99? Так как на момент достижения договоренности часть людей уже уволились, а часть людей отказались от возвращения на территорию ЛНР », - пояснила она.

15:07 Президент Украины Петр Порошенко по телефону пообщался с первыми из тех, кого уже освободили из плена боевиков, украинцами. Об этом сообщил в соцсетях пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Только что президент по телефону поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена", - написал он.

По словам Цеголко, Порошенко лично контролирует сегодняшний процесс обмена.

14:31 Уполномоченная ВР в правам человека Валерия Лутковская заявила, что часть людей, которые приехали на обмен, отказываются возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей. В комментарии Громадському она сообщила, что таких около 10-15 человек.

Лутковская отметила, что каждого заложника будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украине территории.

По ее словам, 43 человека, которые должны быть среди 306 заложников с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

14:24 Среди освобожденных из плена боевиков «ЛНР» заложников Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров и Эдуард Неделяев.

Напомним, ультрас луганской «Зари» Владислава Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Обоих парней «суд республики» признал виновными в «шпионаже в пользу Украины».

Блогер Эдуард Неделяев исчез в ноябре 2016-го. Он не скрывал своей проукраинской позиции и иронически писал о жизни в самоназванного «ЛНР».

14:21 На КПВВ "Майорск" на Донбассе начался масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает "Громадське".

Издание уточняет, что на подконтрольную Украине территорию уже передали 16 украинцев, которые находились в плену "ЛНР". В настоящее время проходит обмен с боевиками "ДНР".

13:44 Список на обмен только что согласовали. Сообщается, что три человека отказались от обмена и хотят остаться на украинской стороне.

Сепаратистский ресурс «Донецкое агентство новостей» также сообщает, что возле КПВВ «Мойорск» начался крупнейший за всю историю конфликта обмен пленными.

По состоянию на 13:39 по Киеву «украинские пленные, подлежащие обмену, направлены вглубь серой зоны для проведения процедуры».

«Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова отправилась на крайний блокпост «ДНР» для встречи пленных. Вооруженные люди контролируют безопасность. Процесс обмена проходит на контролируемой Украины территории под гарантиями ОБСЕ и «Красного креста».

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона направила колонну для обмена пленными