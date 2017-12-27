Осужденный николаевец отказался от обмена в ОРДЛО, хотя это могло его освободить от тюрьмы

Во время обмена украинских военнопленных на сепаратистов и боевиков «ДНР/ЛНР» 23-летний осужденный николаевец отказался возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Прямой».

Всего из списка, затребованного оккупантами Донбасса, 15 человек отказались уезжать на неподконтрольные Украине территории. Еще 43 человека из списка не приехали на обмен.

По украинскому законодательству николаевец приговорен к 8 годам лишения свободы. В комментарии журналистке он заявил, что не воевал на Донбассе, но отказался отвечать, стоял ли он на блокпостах террористов.

Возможно, что в данном случае речь идет о Вадиме Кинале, которому в 2017 году должно было исполниться как раз 23 года. В 2015 году Ленинский районный суд Николаева приговорил к 8 годам лишения свободы Киналя и 38-летнего Максима Кривича за участие в террористической организации «ДНР».