В зоне АТО задержали командира танка из банды террористов «Оплот»

В Волновахе полицейские задержали командира танка из незаконного вооруженного формирования «Оплот», который воевал на стороне террористов «ДНР».

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области.

Боевик пытался пересечь линию разграничения на пункте пропуска Новотроицкое вместе с матерью, чтобы снять в банкомате ее пенсию. У мужчины изъяли военный билет и удостоверения, выданные террористической организацией.

«Полицейские услышали, как женщина, которая приехала из временно оккупированного Донецка, говорит, что у нее есть льготы, поскольку ее сын – «командир танка». Полицейские остановили гражданина, который сопровождал свою мать, для проверки. Как оказалось, 50-летний мужчина воевал на стороне боевиков в составе бандформирования «Оплот». В 2014-15 годах он находился на передовых позициях в селе Ясное, что вблизи оккупированного Докучаевска, откуда террористы расстреливали мирные украинские села».

«В танковое подразделение житель Донецка вступил вслед за соседом. Короткие учения – и новобранцев отправили на передовую. Мужчину сразу поставили управлять танком Т-64, его задачей было направлять огонь на украинских военных и оказывать силовую поддержку пехоте. Вначале 2015 года подразделение перебросили в Донецк, где они обустроили военную часть в Кировском районе», - сообщили в полиции.

Сейчас с задержанным работают сотрудники уголовного розыска и следствия. По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по статье 260 Уголовного кодекса Украины («Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»).

Напомним, что ранее осужденный николаевец отказался от обмена в ОРДЛО, хотя это могло его освободить от тюрьмы.