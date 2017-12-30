В зоне АТО под обстрелами врага погиб один украинский воин, еще двое ранены

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Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска 29 декабря продолжили обстрелы украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Всего в течение прошлых суток враг совершил 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов.

«На Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорным пунктам вокруг Луганского. На Донецком направлении противник неоднократно из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение захватчики задействовали в обстрелах защитников Каменки и Верхнеторецкого», - сообщили в штабе АТО.

Напомним, что ранее на Луганщине задержали боевика, который воевал за «ЛНР» и допрашивал пленных. 

Вадим Богданов

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